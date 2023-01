Brivio: esce di strada e va contro un palo in via Per Airuno

L’incidente è avvenuto ieri sera, domenica, al confine tra Brivio e Airuno

Sul posto ambulanza, carabinieri e vigili del Fuoco: l’uomo al volante ha riportato per fortuna ferite lievi

BRIVIO – Avrebbe perso il controllo dell’auto, una Ford Mustag, finendo fuori strada e andando a colpire un palo posto ai lati. Incidente ieri sera, domenica, poco dopo le 21.30 lungo la strada che collega Brivio ad Airuno all’altezza della famosa curva della Delna.

Per cause ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi, l’uomo al volante della Ford avrebbe perso il controllo dell’auto e sarebbe uscito di strada in corrispondenza della curva andando poi a sbattere contro un palo.

Immediatamente è scattato l’allarme con l’invio sul posto, inizialmente in codice rosso, di un’ambulanza dei Volontari del Soccorso e l’auto medica. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

Fortunatamente le condizioni dell’uomo sono apparse meno gravi del previsto ed è stato portato in ospedale a Merate in codice verde per accertamenti.