Cade in acqua nella zona del traghetto di Imbersago, paura per una donna

Provvidenziale intervento di un Carabiniere in borghese che si è gettato nel fiume e ha salvato la 67enne

IMBERSAGO – Ingente mobilitazione dei soccorsi nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 7 giugno, intorno alle ore 13.30, nei pressi del traghetto di Imbersago per una donna che è caduta accidentalmente in acqua, forse mentre stava dando da mangiare ai cigni. La donna, 67 anni, è stata trascinata dalla corrente per alcuni metri, ma è stata recuperata e, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Il primo a buttarsi in acqua per cercare di salvare la donna è stato un Carabiniere in borghese che si trovava in zona che è riuscito ad afferrarla e a riportarla a riva proprio mentre stava sopraggiungendo in aiuto anche un barchino con alcuni ragazzi. Affidata alle prime cure dei pompieri e dei sanitari, la donna è stata successivamente trasportata all’ospedale in codice giallo (mediamente critico)

Sul posto sono intervenuti due ambulanze e i Vigili del Fuoco con diversi mezzi. All’opera le squadre fluviali da Lecco, Merate e Dalmine, con tanto di moto d’acqua per setacciare il fiume. Infatti, a un certo punto, dalla sponda di Villa D’Adda, qualcun altro avrebbe a sua volta allertato i soccorsi segnalando un bambino nel fiume. Le ricerche però non hanno dato alcun esito e dopo le opportune verifiche è stato appurato che si trattava solo di un falso allarme.

Presenti anche i Carabinieri e l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, allertato anche l’elicottero di Areu da Milano.