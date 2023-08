Cade in Grignetta, escursionista elisoccorso

La richiesta di intervento è stata lanciata poco prima delle 11.30

PIANI RESINELLI – Intervento dell’elisoccorso di Como nella mattinata di oggi, domenica, in Grignetta per un infortunio ad un escursionista di 75 anni.

La richiesta di soccorso è stata lanciata poco prima delle 11.30, con l’arrivo sul posto dello staff medico-tecnico a bordo dell’elisoccorso di Como, che ha individuato l’uomo feritosi dopo una caduta.

Il 75enne è stato stabilizzato e verricellato a bordo quindi trasportato all’ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo. Allertati e a disposizione per un eventuale supporto via terra anche i volontari del Soccorso Alpino della stazione di Lecco.