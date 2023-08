Caduta in zona Giumello, soccorsa una donna di 69 anni

Intervento dell’elisoccorso nella mattinata di oggi, mercoledì

Donna, precipitata in zona impervia, trasportata all’ospedale in codice giallo

CASARGO – Allarme stamattina, mercoledì 23 agosto, per una donna precipitata in zona impervia nei pressi dell’Alpe Giumello, sul versante della chiesetta di Sant’Ulderico. I soccorsi sono entrati in azione poco prima delle ore 11 con l’intervento dell’elisoccorso da Como, allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino.

La donna, 69 anni, è stata raggiunta, valutata, messa in sicurezza e portata in ospedale in codice giallo (mediamente critico). Le squadre del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico hanno aiutato alcune persone presenti, che erano scese per dare una mano alla signora, a risalire il canale in sicurezza e le hanno accompagnate al parcheggio, a Giumello. L’intervento è cominciato poco prima delle 11 ed è finito alle 13, con il rientro dei soccorritori.

Il video del soccorso alpino