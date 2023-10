Caduta sui monti sopra Abbadia e infortunio in Grignetta, doppio intervento dei soccorsi

Prima soccorsa una donna in difficoltà nella zona della cascata del Cenghen

Poi si è alzato in volo l’elisoccorso per un infortunio sulla Cresta Cermenati

ABBADIA/MANDELLO – Soccorsi al lavoro poco prima delle 13 di oggi, domenica 1° ottobre, per una donna di 47 anni in difficoltà sui monti sopra Abbadia, nella zona della cascata del Cenghen. Allertati i tecnici del Soccorso alpino e l’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, la donna fortunatamente non sarebbe ferita in maniera seria.

Poco prima delle ore 15 l’elisoccorso e i tecnici del soccorso alpino sono stati allertati per una persona che si è infortunata mentre stava percorrendo la Cresta Cermenati in Grignetta. Anche in questo caso l’incidente non avrebbe avuto gravi conseguenze per la persona coinvolta.