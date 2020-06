Calolzio. Il vento sradica un albero a Rossino, strada chiusa per 40 minuti

L’albero sradicato è finito sulla carreggiata

La strada è rimasta chiusa al traffico per 40 minuti

CALOLZIOCORTE – La pioggia e il vento forte hanno sradicato un albero lungo la strada che da Calolziocorte sale verso Carenno, per la precisione a Rossino, nelle vicinanze del ristorante l’Innominato.

Al momento della caduta non passavano veicoli. “Siamo intervenuti subito – spiega l’assessore Cristina Valsecchi, sul posto con il sindaco Marco Ghezzi – per fortuna non si è fatto male nessuno”.

La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per circa 40 minuti, per permettere ai vigili del fuoco di rimuovere l’albero e rimettere in sicurezza la carreggiata, che è stata riaperta alla circolazione alle 17.30 circa.