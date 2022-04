Calolziocorte e la Valle San Martino piangono l’esimio Dottor Cosimo De Franco

I funerali si terranno martedì, alle ore 15, nella chiesa di Rossino a Calolziocorte

E’ stato socio fondatore dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e cofondatore della Pro Loco di Calolzio

CALOLZIOCORTE – La città di Calolziocorte e la Valle San Martino piango l’esimio Dottor Cosimo De Franco deceduto questa mattina, domenica, all’età di 90 anni.

Sposato con Giuseppina, padre di cinque figli: Marcella, Lucia, Giovanna, Stefania e Massimo, è nato nel 1931 a Francavilla Fontana in Puglia, all’età di 18 anni lasciò il paese natio per raggiungere Parma e frequentare l’Università. Nel 1958, dopo aver conseguito la laurea in Medicina, il Dottor De Franco approda a Calolziocorte come medico condotto diventando, nel corso degli anni, un professionista apprezzato.

Il Dottor De Franco divenne ben presto un punto di riferimento non solo per Calolziocorte ma per tutta la Valle San Martino dove fu un pioniere dei medici di base. Di giorno, di notte, con la pioggia, la neve o il sole quando uno dei suoi assistiti aveva bisogno il Dottor De Franco si recava al loro capezzale. Memorabili le salite nella frazione calolzioese Sottocornola, quando ancora non c’era la strada realizzata negli Anni ’70, che il Dottore raggiungeva a dorso di un mulo.

Anni in cui lo stesso Dottore si adoperò con grande lungimiranza per fare in modo che nei paesi della Valle San Martino, sprovvisti di medico e persino di farmacia, potessero avere i dispensari farmaceutici. Un passo importante che aprì la strada all’apertura degli ambulatori medici.

Una vera e propria missione quella del Dottor De Franco che col tempo ottenne l’apprezzamento non solo dei suoi assistiti ma di tutta la cittadinanza. Ben voluto da tutti il suo impegno andò ben oltre i confini professionali, tanto da portarlo ad essere uno dei soci fondatori del Volontari del Soccorso di Calolziocorte divenendone anche Direttore Sanitario e ancora cofondatore della Pro Loco di Calolzio.

Immenso il suo impegno in ambito sociale, ma fu anche uomo di profonda fede restando molto vicino alla parrocchia.

“E’ stato un grande esempio – ricorda con commozione il figlio Massimo – Ci ha insegnato l’importanza del dono e del donarsi agli altri e per gli altri”.

Il Dottor De Franco trovò anche tempo e modo per impegnarsi a livello amministrativo ricoprendo negli Anni Novanta, con l’allora sindaco Franco Bussolati, l’incarico di assessore all’Istruzione e proprio a lui si deve la realizzazione del ben noto Istituto Rota.

“Anche in questo mio padre è stato esemplare, insegnandoci l’importanza del confronto, che deve essere sempre rispettoso ed educato e dalla mediazione. Aspetti fondamentali nell’ambito politico e amministrativo per raggiungere accordi e patti, virtù che oggi, più che mai, ci stiamo rendendo conto di quanto siano importanti e determinanti”.

Nel 2000 il Dottor De Franco, con la riforma sanitaria voluta dall’allora ministro Rosy Bindi con cui è stata introdotta l’informatizzazione, decise di ritirarsi dall’esercizio della professione di Medico andando in pensione.

Tra i mille impegni, il Dottor De Franco trovò anche il tempo di scrivere un libro, che ora la famiglia vorrebbe pubblicare: “Leggendolo si scoprono aneddoti, storie e spaccati di vita vissuta davvero toccanti – spiega il figlio – Più avanti valuteremo la possibilità di pubblicarlo, per lasciare alle comunità di Calolziocorte e della Valle San Martino una testimonianza storica di un passato non poi così lontano che rischia di essere dimenticato e perduto. Colgo inoltre l’occasione – conclude il figlio – per ringraziare il sindaco di Erve Giancarlo Valsecchi per aver conferito a mio padre la cittadinanza onoraria, un gesto che ha tanto apprezzato”.

In tantissimi in queste ore, stanno esprimendo il proprio cordoglio e la vicinanza ai famigliari per la scomparsa del Dottor De Franco.

L’assessore del comune di Calolziocorte, Cristina Valsecchi, scrive: “Oggi ci ha Lasciato il Dott. De Franco, chi è che non lo conosceva! Una bellissima persona, rispettosa e determinata. Io ho avuto il piacere di conoscerlo anni fa quando sono entrata a far parte della Pro Loco. Fondatore dei Volontari del soccorso e della Pro-Loco di Calolziocorte. Buon Viaggio Dottore. Sentite condoglianze alla famiglia”.

Cordoglio anche da parte della Pro Loco, presieduta da Simona Bonacina: “Ciao Dottore, oggi lasci nei nostri cuori un gran vuoto. Solo qualche giorno fa eri curioso di sapere come procedeva la nostra attività, ci davi consigli su come procedere. Con te se ne va la storia della nostra Associazione. Tu che insieme ad altri avevi creato la Pro Loco Calolziocorte e che l’hai sempre seguita. Dottore da lassù seguici e guidaci nel nostro cammino”. Associazione che, purtroppo, in meno di un anno ha perso altri due pilastri come Giancarlo Papini e la storica presidente Tiziana Esposito.

L’ultimo saluto al Dottor De Franco, con la celebrazione dei funerali, verrà dato martedì alle ore 15, presso la chiesa di Rossino di Calolziocorte.