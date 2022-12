Commossi ricordi per Filippo Panzeri: “Eri un giovane straordinario”

I funerali del 24enne verranno celebrati lunedì mattina presso la struttura polivalente

Sui social sono moltissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia

CISANO (BG) – Il sorriso contagioso, la battuta sempre pronta, il talento nel calcio e la determinazione di trasformare la passione per lo sport in un lavoro: sono moltissimi i messaggi di addio pubblicati sui social per Filippo Panzeri, il 24enne di Cisano Bergamasco morto la sera del 29 dicembre in un incidente d’auto a Olmo al Brembo, in Val Brembana. Il ragazzo era particolarmente conosciuto anche nel Calolziese e nell’Olginatese, soprattutto per il padre Stefano Panzeri, per tutti semplicemente Teto, scomparso a causa di un infarto nel settembre 2013.

“Ciao Filippo. La nostra società piange la tragica scomparsa di Filippo Panzeri.

Di Cisano Bergamasco, ventiquattrenne, è figlio di Mariagrazia e nipote di Roberto Regazzoni, il nostro storico Presidente – si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook del US Cisanese – . Filippo è stato giocatore, collaboratore, allenatore di settore giovanile dalla stagione 2008/09. Ha collaborato nelle edizioni 2021 e 2022 per il Monza Camp.

Ragazzo serio, buono, appassionato, si era fatto apprezzare da tutto l’ambiente per la sua sensibilità e solarità”.

E’ cresciuto e ha imparato a giocare nella società del suo paese, poi gli studi all’Università Cattolica di Milano e il traguardo della laurea in Scienze Motorie e Sportive raggiunto solo pochi mesi fa. Filippo Panzeri aveva iniziato a lavorare per la VillaValle, società sportiva di Villa d’Almè: “Oggi è un giorno triste per il VillaValle che piange la scomparsa di Filippo Panzeri, preparatore atletico della squadra femminile. La Società, in questo difficile momento, è vicina al fratello e alla mamma Mariagrazia”, il messaggio scritto sulla pagina Facebook.

Il 24enne giovedì sera tornava a casa dopo la giornata passata in montagna, sui sedili della sua Toyota Aigo la tavola da snowboard e indosso i vestiti tecnici. “Filippo lo conoscevo di vista – dice l’ex sindaco di Cisano, Andrea Previtali – Conosco sua mamma e lo zio Roberto, Presidente dell’US Cisanese; carissime e brave persone, di quelle che al giorno d’oggi è difficile incontrare. Non ci sono parole per alleviare il dolore che ha colpito loro, ed i loro familiari, per la morte imprevista ed improvvisa del caro Filippo. Tutta la comunità di Cisano oggi si è stretta attorno a loro, e sono convinto che tutti vorrebbero donare a tutti i familiari un forte abbraccio per cercare di alleviare questo dolore. Da quello che ho sentito so che eri un bravo ragazzo! Filippo resterai sempre nei cuori di chi ti ha conosciuto e sarai di esempio per tutti noi”.

I funerali di Filippo Panzeri verranno celebrati lunedì 2 gennaio alle 10, presso la struttura polivalente di Cisano Bergamasco in via Dorando Pietri.