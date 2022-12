Tragico scontro frontale in Val Brembana, morto un 24enne di Cisano

OLMO AL BREMBO – Tragico scontro frontale, nella serata di ieri (29 dicembre), a Olmo al Brembo (BG), in Val Brembana, lungo la strada provinciale, alle porte del paese. Nello schianto è morto un giovane di 24 anni, Filippo Panzeri, di Cisano Bergamasco.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 21.30. Una donna di 31 anni e la figlia di 2 anni stavano viaggiavano a bordo di una Opel Corsa quando si sono scontate frontalmente con la Toyota Aigo guidata dal giovane. L’impatto è stato violentissimo e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, mentre madre e figlia sono state trasportate per accertamenti all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Sul posto, oltre ai soccorritori, le forze dell’ordine chiamate a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.