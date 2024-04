Addio a Bambina Milani, era la donna più anziana di Monte Marenzo

Era una gran lavoratrice, tra gli Anni ’50 e ’60 si è presa cura della parrocchia

I funerali saranno celebrati sabato 6 aprile alle ore 15 nella chiesa di Monte Marenzo

MONTE MARENZO – Monte Marenzo piange Bambina Milani in Bonanomi morta ieri, 4 aprile, all’età 98 anni. Era la donna più anziana del paese. A ricordarla è Angelo Fontana, responsabile della Polisportiva Monte Marenzo – area sociale.

“Bambina era una grande lavoratrice; oltre a badare alla casa e ai figli, si occupava dei campi e del bestiame, non so quante volte l’ho vista portare due secchi di latte sulle spalle con il condor (ol cadur), dedicandosi poi alla cura dell’orto. Per 10 anni, dal 1955 al 1965, con il marito Lino, si è presa cura della parrocchia di San Paolo allora guidata da don Francesco Gasparini“.

Bambina Milani si era prestata volentieri anche al progetto Cappuccetto Rosso della Polisportiva che aveva l’intento di incrociare il racconto di alcune persone anziane con le giovani esperienze di un gruppo di ragazzine della comunità di Monte Marenzo: “Ricordo che son stati momenti toccanti e di forte emozione”.

È stata anche protagonista del documentario “C’era… niente”. Il ricordo di Bambina rimane vivo tra coloro che l’hanno intervistata, Chiara Burini e Marisella Fontana: “Oggi ci ha lasciato una delle persone più anziane intervistate nel nostro film ‘C’era niente’, realizzato in collaborazione con UPper. La frase che ci siamo sentiti dire molte volte è questa: ‘Allora c’era niente! Era tutto un altro mondo!’. È proprio grazie a queste poche parole che abbiamo compreso l’importanza delle persone che abbiamo incontrato. Bambina aveva una magistrale capacità narrativa; pacata e lucida, ci trasmetteva nitide immagini di un mondo perduto. L’infanzia trascorsa a crescere i fratelli più piccoli dopo la morte della madre, la dura vita di contadini mezzadri, il lavoro in fabbrica durante la guerra e l’emigrazione in Svizzera”.

La Polisportiva di Monte Marenzo – area sociale esprime le più sincere condoglianze e un grande abbraccio ai figli Rosalia, Franco, Giuseppina e Antonella. I funerali saranno celebrati sabato 6 aprile alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Monte Marenzo.