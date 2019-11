Ancora un incidente alle Cà Rote tra Calolzio e Torre de’ Busi

Incidente in via Mandamentale

Auto perde il controllo al “solito” curvone delle Cà Rote

CALOLZIOCORTE – Fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi l’incidente che, nelle scorse ore, ha visto coinvolta un’auto. Un’auto ha perso il controllo in via Mandamentale, a Calolziocorte, proprio al confine con il comune di Torre de’ Busi, in prossimità della curva in località Ca’ Rote già teatro in passato di numerosi incidenti. A causare l’incidente, probabilmente, l’asfalto reso viscido dalla pioggia anche se proprio in quel punto si registrano numerosi incidenti. L’auto nella carambola, fortunatamente, non ha colpito altri veicoli in transito.