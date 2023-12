Auto si ribalta a Monte Marenzo, soccorse tre giovani ragazze

L’incidente nella mattinata del giorno di Natale

Sul posto anche i Vigili del Fuoco, fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze

MONTE MARENZO – E’ iniziata con un intervento abbastanza importante la giornata di Natale per i Vigili del Fuoco del comando di Lecco. L’allarme è scattato poco dopo le 7 di ieri, lunedì 25 dicembre, per un’auto che è uscita di strada e si è ribaltata mentre stava percorrendo la Strada Provinciale 639 Lecco-Bergamo, all’altezza della frazione Levata di Monte Marenzo.

A bordo tre giovani ragazze di 22, 18 e 17 anni che, fortunatamente, se la sono cavata con ferite lievi. L’auto, per cause al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto, è uscita dalla carreggiata finendo nel fosso laterale ribaltandosi. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la zona dell’incidente e affidato le tre malcapitate ai sanitari. Sul posto due ambulanze da Calolziocorte e Cisano e l’automedica da Lecco. Le giovani sono state trasportate all’ospedale di Lecco in codice verde (poco critico). L’intervento di soccorso tecnico urgente durato circa 1 ora e 30 minuti.