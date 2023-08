Calolzio: è morto il ragazzo accoltellato in stazione

Il giovane, di 23 anni, è stato accoltellato questo pomeriggio in stazione

Le sue condizioni erano apparse da subito molto critiche

CALOLZIOCORTE – E’ morto in ospedale Malcolm Mazou Darga, il ragazzo di 23 anni accoltellato nel primo pomeriggio di oggi, martedì, in stazione a Calolzio. Il giovane, residente in città in via Cervi, originario del Burkina Faso, è stato aggredito lungo la banchina situata tra i binari 2 e 3 da alcune persone che si sono poi dileguate nel nulla.

A lanciare l’allarme, richiamando l’attenzione degli agenti della Polfer già presenti in quel momento in stazione, la madre che era con lui. Immediatamente sono stati attivati i soccorsi con l’arrivo sul posto di ambulanza e automedica. Il ragazzo presentava delle profonde ferite dovute alle coltellate ricevute alla gamba e al torace.

Trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Manzoni di Lecco, il ragazzo è purtroppo morto poco dopo il ricovero.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno subito iniziato a raccogliere testimonianze su quanto avvenuto in stazione. Fondamentali per ricostruire l’accaduto e risalire anche all’identità degli aggressori, saranno anche le immagini registrati dalle telecamere presenti in zona.