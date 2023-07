Calolzio, il cane Bori e la sua padrona cadono nel torrente: soccorsi dai vigili del fuoco

L’intervento mercoledì sera a Calolzio

CALOLZIO – I Vigili del fuoco, ieri sera verso le 20, sono intervenuti in via Rossi a Calolzio con la squadra SAF e la prima partenza per soccorrere una persona finita nel fiume con il cane, un Amstaff di nome Bori.

Il primo ad aiutare la proprietaria del cane è stato un passante, sceso nel torrente per aiutarla a trattenere l’animale spaventato. Una volta sul posto i vigili del fuoco sono entrati in acqua hanno messo in sicurezza la donna e Bori per poi recuperarli e riportarli in luogo sicuro.