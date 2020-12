Calolzio. Mercoledì pomeriggio i funerali di Vincenzo Palastro

In chiesa arcipresbiterale l’addio al volontario di 65 anni

Una diretta Facebook per permettere a tutti di seguire la funzione

CALOLZIOCORTE – Saranno celebrati mercoledì 9 dicembre alle ore 14.30 i funerali di Vincenzo Palastro, membro dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e della Polisportiva Foppenico, morto nella giornata di ieri, domenica 6 dicembre.

65 anni compiuti lo scorso 5 dicembre, padre di tre figli, è descritta da tutto come una persona speciale, una di quelle rare persone ben volute da tutti. Di sicuro uno grossa perdita per i volontari del soccorso e per la Polisportiva.

I funerali saranno celebrati nella Chiesa Arcipresbiterale di Calolziocorte, per sopperire alla capienza ridotta a causa delle normative legate al Covid, verrà fatta una diretta Facebook della celebrazione “in modo da poter essere vicino a Vincenzo e alla sua famiglia anche se a distanza”.