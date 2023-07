Calolzio, nuova carovana di nomadi: “Presto barriere di accesso anche al parcheggio”

Intervento congiunto di Polizia locale e carabinieri ieri al parcheggio sul lungofiume

L’amministrazione comunale provvederà all’acquisto di barriere limitatrici d’accesso anche per quest’area

CALOLZIO – Intervento congiunto di Polizia locale e carabinieri ieri mattina, martedì, per fare ottemperare l’ordinanza di sgombero firmata dal sindaco Marco Ghezzi.

I proprietari delle roulotte e dei camper abusivamente parcheggiati nel parcheggio antistante la ditta Fontana sono stati invitati a liberare,nel più breve tempo possibile, l’area.

L’amministrazione Ghezzi ha già dato mandato agli uffici per l’acquisto di barriere limitatrici d’accesso in modo che anche quell’area, dopo quella del mercato, sia interdetto al campeggio abusivo.