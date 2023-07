Calolzio. Volontari del Soccorso in lutto per la morte di Mario Paulli

Si è spento all’età di 76 anni, era un volontario sempre presente

“Grazie per la passione che ci hai trasmesso nei tuoi tanti anni al servizio degli altri”

CALOLZIOCORTE – “La nostra associazione piange una grande roccia, Mario Paulli“. Poche e semplici parole che racchiudono il forte sentimento di gratitudine e di affetto che la grande famiglia dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte ha nei confronti di una persona che è stata capace di dare tanto all’associazione e alla comunità calolziese.

Mario Paulli è morto martedì scorso all’età di 76 anni al termine di una malattia. Era una di quelle persone che quando c’è bisogno rispondono sempre “presente”, un aiuto prezioso su cui si poteva sempre contare e frequentava la sede di via Mazzini quotidianamente con grande piacere.

Entrato nell’associazione una volta raggiunta la pensione, Paulli era solito guidare le ambulanze per i trasporti secondari. Siccome per lavoro aveva viaggiato molto (era dipendente dell’azienda Due Effe), conosceva a menadito tutte le strade, specialmente se si trattava di andare nel Milanese, perciò era sempre lui che si metteva al volante se c’era bisogno di andare in quelle zone per qualche trasporto.

Come succede sempre quando se ne va una persona capace di lasciare un segno, è tanta la tristezza nel gruppo guidato dal presidente Fabrizio Vatteroni: “Grazie per la passione che ci hai trasmesso nei tuoi tanti anni al servizio degli altri. Noi, oggi, vogliamo ricordarti così, orgoglioso nella tua divisa, pronto a partire per un lunghissimo servizio. Ciao Mario”.

Mario Paulli lascia la moglie Flavia, i figli Wainer e Sharon, la sorella Antonietta, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati venerdì 7 luglio alle ore 15 nella chiesa parrocchiale della frazione Sala di Calolziocorte. I famigliari ringraziano tutto il personale dell’hospice Resegone.