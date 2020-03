Coronavirus. Dolore a Carenno per la morte di Don Adriano

Si è spento Don Adriano Locatelli, collaboratore pastorale in paese

Il triste annuncio del parroco Don Angelo: “Non ci sono parole, affidiamolo nella preghiera al signore”

CARENNO – “Con grande tristezza vi comunico che il Signore ha chiamato a sé il nostro caro don Adriano“. Lo ha annunciato questa sera, giovedì, il parroco di Carenno, Lorentino e Sopracornola, monsignor Angelo Riva.

Don Adriano Locatelli, nato a Suisio (BG) il 17 febbraio 1949, è stato ordinato il 18 giugno 1983. Collaboratore pastorale a Carenno, era stato ricoverato a inizio marzo in ospedale a Lecco: sottoposto a tampone, era risultato positivo al Coronavirus. Le sue condizioni erano già critiche, oggi la triste notizia, annunciata con dolore dal parroco alla comunità.

“Non ci sono parole in questo momento: ci vuole la fede, la preghiera e il silenzio. Vi chiedo per cortesia, senza mancare di rispetto a nessuno, ma affidandomi alla vostra comprensione, di evitare di mandarmi messaggi. Affidiamolo nella preghiera al Signore, ringraziandolo per tutto il bene operato tra noi nel Suo Nome. Vi chiedo di ricordare anche mia mamma le cui condizioni si sono purtroppo aggravate. La prova è dura, confido nel vostro affetto e nella vostra preghiera.

Vi abbraccio e vi benedico di cuore nel peso di questo momento, vostro don Angelo”.