E’ grande il dolore a Erve per la morte di Franco Milesi, alpino e reduce

Si è spento a 99 anni. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu deportato in un lager nazista

Uomo semplice e seggio, nel 2018 era stato insignito della Medaglia d’Onore

ERVE – E’ morto all’età di 99 anni l’Alpino Franco Milesi. E’ grande il dolore a Erve, paese dove è nato e cresciuto, per la scomparsa di un uomo che è sempre stato un esempio per tutti, soprattutto per le nuove generazioni. Classe 1924, durante la Seconda Guerra Mondiale la chiamata alle armi come Alpino, a Merano, da dove fu deportato in un campo tedesco per poi finire sul fronte russo.

Un’esperienza devastate che lo ha segnato profondamente, Franco Milesi con tanta forza aveva saputo trarne insegnamenti importanti che lo hanno aiutato nelle scelte di vita. Con lui se ne va un pezzo di storia d’Italia. Avevamo avuto il privilegio di intervistarlo nel gennaio 2018, pochi giorni più tardi l’allora Prefetto di Lecco Liliana Baccari gli avrebbe consegnato la medaglia d’onore concessa dal Presidente della Repubblica in occasione del Giorno della Memoria (nel 1973 aveva già ricevuto la Croce al Merito di Guerra).

Un uomo lucido, dall’animo semplice, ma racchiudeva in sé tanta saggezza, ogni parola era misurata e non era mai casuale. Orgoglioso di essere Alpino, era un testimone della storia.

A ricordarlo con grande affetto e stima il sindaco di Erve Giancarlo Valsecchi: “L’Alpino Franco Milesi, classe 1924, insignito della medaglia d’onore concessa dal Presidente della Repubblica il 27 gennaio del 2018, è ‘andato avanti’. Milesi era uno degli ultimi Alpini dell’Ana, reduci dalla Germania. Lo scorso anno aveva partecipato alla Giornata dell’Unità Nazionale attorniato dagli alunni della scuola di Erve. E’ stato per tre mandati consigliere comunale di Erve, l’ultimo mandato l’ha ricoperto quando io ero sindaco, nel 1980, e da allora con lui è nato un rapporto di stima e amicizia che si è protratto nel corso degli anni. Sentite condoglianze a tutta la sua famiglia”.

Franco Milesi lascia la moglie Claudina, il figlio Andrea con Elisabetta, gli affezionati nipoti Alessia e Wlody e tutti i parenti. I funerali saranno celebrato oggi, martedì, alle ore 15 nella Chiesa parrocchiale di Erve. Di seguito riproponiamo l’intervista del 2018 sperando che possa restare come una preziosa testimonianza di vita, un gesto di riconoscenza verso un uomo sempre legato ai propri valori che ha contribuito a costruire il nostro Paese.