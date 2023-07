Il gruppo Alpini di Calolzio piange Carlo Vertemati, aveva 65 anni

Un uomo molto conosciuto e apprezzato per il suo impegno

I funerali saranno celebrati oggi, sabato 29 luglio alle ore 15

CALOLZIOCORTE – Gruppo Alpini Pippo Milesi di Calolziocorte in lutto per la morte dell’Alpino Carlo Vertemati all’età di 65 anni al termine di una malattia. Un uomo molto conosciuto in città e apprezzato da tutti proprio per la sua costante presenza alle varie iniziative organizzate dalle Penne Nere, sempre con il suo inseparabile cappello, sia per il suo impegno in diversi ambiti, infatti era anche volontario in oratorio. Una persona che ricordano anche i più giovani poiché aveva lavorato per tanti anni come bidello, prima al liceo scientifico G.B. Grassi di Lecco e poi all’istituto Rota di Calolzio.

I funerali saranno celebrati nella giornata di oggi, sabato 29 luglio alle ore 15, nella chiesa arcipresbiterale di Calolzio. Una perdita che si farà sentire all’interno del gruppo Alpini che ha voluto ricordarlo con le parole della nota canzone di Bepi De Marzi: “Dio del cielo, Signore delle cime, lascialo andare per le tue montagne”.

Il gruppo si è stretto intorno ai famigliari porgendo le più sentite condoglianze in questo momento di dolore: “E’ davvero un grande dispiacere per tutti noi – ha detto il vice capogruppo Valentino Mainetti -. Sentiremo molto la sua mancanza perché era un Alpino molto attivo, sempre presente a tutti i nostri eventi. Inoltre era un volontario prezioso anche in Oratorio. Siamo vicini alla sua famiglia”.

Carlo Vertamati, per tutti Carluccio, lascia il fratello Francesco con Raffaella, gli affezionati nipoti Paolo, Silvia e Anna e tutti i parenti.