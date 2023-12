Monte Marenzo. In tanti alla camminata silenziosa per ricordare Luca e Davide

Grande commozione per i due giovani morti nel 2016 in un tragico incidente in moto a pochi metri da casa

MONTE MARENZO – In tanti hanno partecipato venerdì sera alla Fiaccolata in memoria di Luca Formenti e Davide Malighetti, due giovani ragazzi di Monte Marenzo morti in un tragico incidente nel 2016 avvenuto a pochi metri dalle abitazioni dei due amici. Era il luglio 2016 quando hanno perso la vita e il dolore è ancora vivo in tutta la comunità e negli amici dei due giovani.

Nella serata di ieri, decine e decine di persone, hanno partecipato alla camminata silenziosa “Una luce di Natale per Luca e Davide” a cui hanno preso parte anche i famigliari dei due giovani, in particolare le mamme Sara e Anna Maria. Il corteo si è fermato sul luogo dell’incidente, quella rotonda dove anche la Polisportiva Monte Marenzo, tempo fa, ha installato un’opera d’arte a ricordo delle due giovani vittime. Lì sono stati lasciati addobbi e sono stati ricordati i due ragazzi attraverso pensieri.

“È stata una serata speciale grazie alla vostra numerosa presenza. Non posso che esprimere la mia profonda gratitudine verso i giovani amici di Davide e Luca e verso la gente di Monte Marenzo – ha scritto via social mamma Anna Maria -. Un grazie al sindaco Paola Colombo per la presenza, a don Angelo per i consigli e la presenza, ad Angelo Fontana della Polisportiva, alle forze dell’ordine, al locale Patrunzì per la collaborazione, ad Angelo Gandolfi per la stesura della locandina. Spero di non aver dimenticato nessuno. Un abbraccio a Sara, mamma di Luca, ai papà Marco e Gianmarco e ai due rispettivi fratelli Roberto e il mio Alessandro“.