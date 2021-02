Torre de’ Busi: mercoledì il funerale di Flavio Mazzoleni, finito nella scarpata con il furgone

L’uomo è morto domenica in un incidente avvenuto nella frazione di San Marco, dove abitava

Lascia i genitori, la compagna e il fratello: il funerale mercoledì alle 15

TORRE DE’ BUSI – Si terrà mercoledì pomeriggio il funerale di Flavio Mazzoleni, l’uomo di 53 anni morto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica, dopo essere finito in una scarpata con l’auto. L’incidente era avvenuto nella frazione di San Marco, dove Mazzoleni, professionista nel settore edile, abitava. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Cisano, intervenuti sul posto, l’uomo ha perso il controllo del furgone bianco su cui era alla guida precipitando nel dirupo sottostante.

Un ‘volo’ che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Nonostante l’ingente dispiegamento di mezzi di soccorso, con l’invio in loco di quattro mezzi dei Vigili del Fuoco, l’ambulanza dei Volontari del Soccorso, l’automedica e i carabinieri della Compagnia di Zogno, per l’uomo non c’è stato più niente da fare.

Il funerale verrà celebrato nella chiesa di San Marco mercoledì alle 15. Mazzoleni lascia la mamma Agnese, il papà Giovanni, la compagna Gabriella e il fratello Agostino.