Colico. Anziano scomparso nel lago, ricerche complicate e senza sosta

Vigili del Fuoco e sommozzatori in azione anche oggi, lunedì

Una ricerca, nonostante il restringimento dell’area, estremamente complessa

COLICO – Non accennano ad arrestarsi, proseguendo senza sosta, le ricerche per ritrovare l’anziano scomparso tra le acque del lago di Colico lo scorso venerdì. Anche nella giornata di oggi le squadre dei Vigili del Fuoco e sommozzatori di Milano metteranno in campo tutte le loro forze per cercare di individuarlo, anche se le operazioni risultano tutt’altro che semplici.

Correnti e profondità di vario livello rappresentano un continuo e considerevole ostacolo, sempre presente e, anche dopo aver ridotto il raggio d’azione, l’area in cui si stanno concentrando le ricerche resta comunque molto grande. Per scandagliarla si utilizzerà come negli scorsi giorni il Rover, imbarcazione capace di perlustrare i fondali fino a 600 metri di profondità.

Ancorata in un punto fisso tramite triangolazione di boe, sarà base di partenza per le operazioni di ricerca. A fare da supporto anche la barca IAL. Nel frattempo il carro UCL, che funge da mezzo di coordinamento, è stato portato all’interno del cantiere nautico Nausika.

Fino a che la Prefettura non darà diverse comunicazioni, il lavoro delle squadre sul campo non si fermerà.