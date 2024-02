Colico. Due spacciatori arrestati dopo un inseguimento in auto

I due pusher non si erano fermati all’alt dei Carabinieri

Il giudice ha disposto il divieto di dimora nella provincia di Lecco

COLICO – Nuovo risultato positivo sul fronte della lotta allo spaccio di droga per i Carabinieri che, pochi giorni fa, hanno arrestato a Colico due pusher che, a bordo di una Bmw X1, non si erano fermati all’alt imposto dai militari dandosi alla fuga. L’inseguimento si è concluso quando l’auto è andata a sbattere contro un muretto in via Chiari.

I due hanno proseguito la fuga a piedi, ma sono stati raggiunti e bloccati dai militari dell’Arma di Colico che gli hanno trovato addosso alcune dosi di cocaina e 120 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il giudice ha disposto per entrambi il divieto di dimora nella provincia di Lecco.