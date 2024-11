Dramma di Cassina, martedì i funerali di Margherita Colombo

L’addio all’anziana trovata morta in casa lo scorso 18 novembre si terrà a Primaluna

Per la sua morte risulta indagato per omicidio volontario il figlio, Corrado Paroli. Domani mattina l’udienza davanti al Gip

CASSINA/PRIMALUNA – Si terranno martedì 26 novembre alle ore 14.30 presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Primaluna i funerali di Margherita Colombo, la 73enne rinvenuta senza vita nella propria abitazione a Cassina Valsassina la mattina dello scorso 18 novembre.

Per la morte dell’anziana risulta indagato per omicidio volontario aggravato dal legame di parentela il figlio di 48 anni, Corrado Paroli, trovato quella stessa mattina in stato di incoscienza accanto alla madre. Al momento gli inquirenti hanno dunque confermato l’ipotesi iniziale: Paroli avrebbe ucciso la madre, forse avvelenandola, tentando poi di togliersi la vita. Attualmente ricoverato in ospedale, Paroli comparirà domani mattina, lunedì, davanti al Giudice per le indagini preliminari, assistito dall’avvocato Marcello Perillo.

Da quanto è emerso, l’ex moglie di Corrado Paroli, la mattina del 18 novembre ha ritrovato nella cassetta delle lettere della sua abitazione a Primaluna alcune lettere con messaggi preoccupanti dell’ex marito, perciò ha subito allertato i Carabinieri che sono entrati nell’abitazione di via Castello, dove hanno rinvenuto l’anziana morta e il figlio in fin di vita. Sul letto, il figlio stesso, avrebbe già sistemato i vestiti dell’anziana donna per un possibile funerale.

Lo scorso giovedì sul corpo di Margherita Colombo è stata eseguita l’autopsia: “Sarà l’indagato a fornirci le dinamiche di cos’è accaduto all’interno dell’abitazione – aveva dichiarato il Procuratore Ezio Domenico Basso – nell’abitazione sono state rinvenute delle scatole di farmaci che fanno pensare a un possibile avvelenamento, ma stiamo ancora aspettando l’esito degli esami tossicologici”. Sul corpo dell’anziana non c’erano segni di violenza.

Dopo il nulla osta, i funerali sono stati fissati per martedì 26 novembre presso la Chiesa di Primaluna. Lunedì alle 20 si terrà il Rosario.