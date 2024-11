Dramma a Cassina: anziana morta, il figlio ricoverato in gravi condizioni

I fatti sarebbero avvenuti nella mattinata di oggi, lunedì

Indagano i Carabinieri, ma sulla vicenda vige il massimo riserbo

CASSINA VALSASSINA – Una drammatica vicenda, i cui contorni sono ancora tutti da chiarire, quella avvenuta questa mattina, lunedì 18 novembre, a Cassina Valsassina, paese di poco più di 500 abitanti dell’Altipiano. Una donna sulla settantina d’anni è stata rinvenuta priva di vita nella sua abitazione in via Castello 18, mentre il figlio è stato ricoverato all’ospedale di Lecco in gravi condizioni, sembrerebbe dopo aver tentato un gesto estremo.

Madre e figlio sono stati trovati nell’appartamento al primo piano, proprio nel cuore del paese. Immediato l’allarme ai soccorritori, giunti in posto insieme ai Carabinieri di Introbio. Le informazioni sono ancora frammentarie.

Purtroppo, per l’anziana non c’è stato niente da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’uomo invece è stato trovato in condizioni gravi e trasportato in pronto soccorso dove attualmente sarebbe ricoverato in gravi condizioni.

Restano da chiarire le cause che hanno portato al decesso della donna e al ricovero del figlio, sulla drammatica vicenda, al momento, vige la massima riservatezza. I Carabinieri hanno affisso l sigillo sull’appartamento, posto sotto sequestro per le indagini del caso.

Aggiornamenti non appena possibile