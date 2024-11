Galbiate piange l’Alpino Riky: “Era il custode del paese”

Aveva 82 anni

I funerali domani alle 14.30 in chiesa parrocchiale

GALBIATE – Gli Alpini di Galbiate piangono l’amico Alpino Riccardo (Riky) Riva, scomparso ieri, giovedì, all’età di 82 anni.

Lo chiamavo affettuosamente il “custode” del paese; Riky si svegliava molto presto la mattina. “Per diversi anni ho lavorato fuori provincia e quindi uscivo di casa alle 6 del mattino circa. Riky era il primo “buongiorno” della giornata” ricorda il sindaco Piergiovanni Montanelli. “Un buongiorno dal dolce sapore, accompagnato da un sorriso sincero. “Riky- gli chiedevo- tutto a posto in paese?”. Una persona di una serenità ed una semplicità a volte disarmante. Un uomo che della vita sapeva cogliere il meglio; la famiglia, il volontariato, la bella compagnia degli amici e amiche. “Non mi manca niente-” mi diceva spesso; “Cosa potrei volere di più per essere contento”.”

Una gioia che gli veniva naturale trasmettere a chiunque lo incontrasse, dall’alba fino a sera, perchè Riccardo non si risparmiava per nessuno. Il gruppo Alpini, il gruppo micologico, il gruppo pensionati, il coro della parrocchia e tanto altro ancora.

Una vita piena di impegni e ricca di valori, un esempio unico di umiltà, educazione e senso di appartenenza che ne fanno un uomo dalla grande dignità ed un esempio da imitare .

“Caro Riky, ho avuto la fortuna di conoscerti e averti al mio fianco in tante occasioni, anche in questi giorni, durante le celebrazioni per il 4 Novembre. Grazie per avermi onorato della tua amicizia, di cui vado orgoglioso. Da lassù continuerai a “custodire” il nostro paese è tutti noi. Grazie Riccardo, un abbraccio a te , a tua moglie Carla, ai tuoi figli Fabio e Barbara”.

I funerali si terranno domani, sabato 9 novembre, alle 14:30 nella Chiesa parrocchiale di Galbiate.