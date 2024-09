Incendio tetto a Calolzio, Vigili del Fuoco al lavoro

L’intervento in corso Europa è ancora in atto (ore 14:50) ed è stato richiesto nel primo pomeriggio di oggi

CALOLZIOCORTE – A Calolziocorte, in corso Europa, è scoppiato un incendio che ha interessato il tetto di un’abitazione, mobilitando una squadra dei Vigili del Fuoco in forze. Sul posto, sono intervenuti tempestivamente quattro mezzi: un’autopompa serbatoio, un’autoscala, un’autobotte e un automezzo funzionario. Il pronto intervento attivato nel primo pomeriggio di oggi, martedì, ha permesso di stabilizzare rapidamente le fiamme, ma l’operazione di spegnimento è ancora in corso.

Non si conoscono ancora le cause esatte dell’incendio, ma il fuoco è stato contenuto grazie all’efficacia delle operazioni dei Vigili del Fuoco, che stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e scongiurare ulteriori danni. La situazione è sotto controllo e non si segnalano feriti.