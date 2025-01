Incidente con carambola a Introbio, ferita una donna

Il sinistro è avvenuto lungo via Vittorio Veneto alle 10 circa di oggi, giovedì

Sul posto Vigili del Fuoco, automedica, ambulanza, Carabinieri e Polizia Locale

INTROBIO – Scontro tra un’auto furgone e un’auto in via Vittorio Veneto a Introbio, con quest’ultima che dall’urto è carambolata su altri mezzi posteggiati in prossimità della carreggiata.

Nell’incidente, avvenuto alle 10 di oggi, giovedì, sono rimaste coinvolte due persone: una donna di 40 anni trasportata all’ospedale in codice giallo e una seconda persona con ferite lievi, illeso invece il conducente dell’auto van.

Ancora da stabilire, da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto per effettuare i rilievi, l’esatta dinamica dell’accaduto, ma dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che l’auto una MG ZS rossa uscendo dal parcheggio situato d’innanzi allo stabile delle Officine Melesi si sia immessa su via Vittorio Veneto proprio quando stava arrivando l’auto van diretto verso Lecco. Inevitabile l’impatto tra i due mezzi, con l’auto che è stata sbalzata dall’altra parte della carreggiata finendo per carambolare sopra le auto posteggiate davanti alla ditta Dima Star.

Immediata la chiamata ai soccorsi con l’arrivo sul posto di un’auto infermierisctica, l’ambulanza del Soccorso Bellanese, i Carabinieri di Bellano, la Polizia Locale di Ballabio e i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco. Per consentire i soccorsi, nel tratto di strada interessato dal sinistro, è stato istituito momentaneamente un senso unico alternato.