Incidente stradale fra due auto a Ballabio: coinvolte tre persone

L’incidente è avvenuto di fronte al market di via Provinciale

Sul posto i carabinieri per chiarire la dinamica

BALLABIO – La chiamata al numero unico per le emergenze è arrivata intorno alle 8.30 di questa mattina, domenica 1° settembre per un incidente stradale. Lo scontro è avvenuto lungo via Provinciale, a Ballabio, ed ha coinvolto tre persone – una ragazza di 21 anni, un ragazzo di 22 e un anziano di 89 – che viaggiavano su due auto, una Seat Ibiza nera e una Fiat Panda grigia.

Immediato l’intervento dei soccorritori, con le ambulanze della Croce Rossa di Balisio e della Croce Rossa di Lecco sul posto. Stando alle prime informazioni disponibili, non ci sarebbero feriti gravi.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.