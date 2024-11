Incidente sul lavoro a Rogeno, 39enne trasportato all’ospedale

L’uomo è stato ricoverato in gravi condizioni dopo l’urto con un muletto

L’incidente è avvenuto intorno alle 17 di oggi, lunedì, in una azienda di via Calvenzana

ROGENO – Incidente sul lavoro a Rogeno poco prima delle ore 17 di oggi, lunedì 4 novembre. I soccorsi si sono precipitati in una azienda di via Calvenzana dove un lavoratore è rimasto ferito in maniera seria dopo un urto contro un muletto.

L’uomo, 39 anni, è stato trasportato in gravi condizioni (codice rosso) all’ospedale di Lecco con traumi alla testa e al volto. Sul posto sono è intervenuta un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio, insieme ai Carabinieri e ai tecnici di Ats Brianza che dovranno stabilire la dinamica dell’accaduto.