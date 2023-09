Incidenti in montagna, interventi dell’elisoccorso

Doppio intervento in mattinata sopra Civate e in Grignetta

Nel primo pomeriggio una caduta anche sul Resegone

LECCO – Elisoccorso in azione nella giornata di oggi, 24 settembre, per alcuni incidenti in montagna. In mattinata due interventi per altrettante cadute: una sui monti sopra Civate e l’altra in Grignetta, nel secondo caso un uomo di 47 anni è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). Allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino.

Nel primo pomeriggio un nuovo allarme è scattato intorno alle 13.30, questa volta sul Resegone per un’altra caduta. In questo caso un uomo di 58 anni è stato recuperato dall’elisoccorso e trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo.