Infortunio nella zona dello Zucco di Maesimo, soccorso un 35enne

Intervento in mattinata del Soccorso Alpino e dell’elisoccorso

Recuperato un 35enne in difficoltà in zona Maesimo, tra la Culmine di San Pietro e Artavaggio

MOGGIO – Intervento del Soccorso Alpino Stazione Valsassina – Valvarrone e dell’elisoccorso nella mattinata di oggi, venerdì 11 agosto, per un infortunio nella zona dello Zucco di Maesimo sopra la Culmine di San Pietro, al confine tra le province di Lecco e Bergamo.

Un uomo di 35 anni si è infortunato mentre si trovava sotto Maesimo, in una zona di canali boschivi. L’elisoccorso partito da Bergamo ha imbarcato quattro tecnici del Cnsas presso la piazzola di Barzio e li ha portati in quota per supportare l’équipe durante le operazioni di soccorso. Il 35enne è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).