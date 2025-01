Investito dal treno: la vittima è un 30enne residente a Merate

La tragedia si è consumata ieri, sabato, dopo le 18

Il ragazzo, classe 1994, è stato investito da un treno diretto poco dopo la stazione di Cernusco Merate

MERATE – E’ un ragazzo di 30 anni residente a Merate la vittima del tragico investimento avvenuto ieri sera, poco dopo le 18, lungo la linea ferroviaria Milano – Lecco – Sondrio.

L’incidente è avvenuto appena dopo la stazione di Cernusco – Merate: il treno, partito da Milano Centrale alle 17.20 e diretto a Tirano, era appena transitato, senza fermarsi, dalla stazione quando, all’altezza del cavalcavia della ferrovia, è avvenuto l’investimento del giovane. Il macchinista non ha potuto far nulla per evitare l’impatto, violentissimo, arrestando la corsa del treno qualche centinaio di metro più avanti.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme alla centrale operativa del 112, ma purtroppo per il ragazzo, classe 1994, non c’è stato niente da fare.

Sul luogo della tragedia si sono portati ambulanza, vigili del Fuoco, carabinieri della Compagnia di Merate e gli agenti della Polfer. Presenti anche il sindaco di Cernusco Gennaro Toto e l’assessore Antonio De Luca, che hanno allertato anche il collega di Merate Mattia Salvioni. Grazie all’intervento delle amministrazioni comunali è stato possibile mobilitare il gruppo di Protezione civile di Merate che ha prestato assistenza ai passeggeri del treno diretto in Valtellina.

La circolazione sulla linea ferroviaria è ripresa dopo le 21.