Ad Asso celebrata la messa in memoria del comandante Furceri

A un anno dalla morte per mano di un altro carabiniere, il momento di suffragio per il luogotenente Doriano Furceri

Autorità locali e rappresentanze militari da tutta la Provincia a ricordarlo nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista

ASSO – Familiari, colleghi, prefetto e questore di Como, il Comandante della Legione Carabinieri Lombardia Gen. Brig. De Riggi, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, tutti gli ufficiali del Comando Provinciale Carabinieri di Como, a partire dal Comandante Col. Colizzi, i sindaci del territorio, la comunità di Asso. Lunghissimo l’elenco di coloro che hanno voluto esserci questa mattina nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista ad Asso per ricordare, a un anno dalla morte, il comandante Doriano Furceri.

A tenere la messa in suffragio del luogotenente, a capo della stazione Carabinieri di Asso prima che morisse per mano di un collega, il brigadiere Antonio Milia, il cappellano militare Fra’ Cesare Bedognè. Furceri fu anche per ben 17 anni alla guida della caserma dei Carabinieri di Bellano.

A margine della funzione sono intervenuti il sindaco di Asso e il comandante provinciale di Como: il primo si è concentrato sulla figura di Doriano Furceri, tratteggiandone le qualità di uomo prima ancora che di militare, mentre il Col. Colizzi si è rivolto alla famiglia Furceri apprezzandone la dignità e la compostezza, valori condivisi con la famiglia allargata dell’Arma dei Carabinieri, che continua e continuerà a chiedere di poter sopportare con loro il dolore per la perdita, onorando sempre al meglio la sua memoria.