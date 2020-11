Aggressione in gelateria, anche la 17enne andrà a processo. Ora starà in comunità

La terribile aggressione fuori dalla gelateria Serendipity di Belledo

Insieme ai due maggiorenni, anche la minorenne sarà processata. Portata in una comunità dalla Polizia

LECCO – Dovrà rispondere del reato di lesioni gravi la 17enne che lo scorso 29 agosto ha partecipato insieme alla sorella maggiore e un 21enne alla violenta aggressione avvenuta fuori dalla gelateria Serendipity di via Turbada a Belledo (leggi qui).

Il Tribunale per i Minorenni di Milano ha riconosciuto il coinvolgimento diretto anche della più giovane del gruppo, con le aggravanti dei futili motivi e della crudeltà verso le persone. Lo stesso tribunale ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti della giovane che sarà accompagnata dalla Polizia in una comunità dove dovrà trascorrere il periodo in attesa del processo.

Per lo stesso increscioso accaduto sono accusati di tentato omicidio Edoardo V., classe 1999, e Aurora P., classe 2000, entrambi nati e residenti a Lecco, ora ai domiciliari. Sono loro, secondo gli inquirenti, ad aver massacrato di botte il titolare della gelateria, intervenuto insieme alla moglie e alla figlia per difendere tre ragazzine prese di mira dai violenti.

Il 60enne, come ricostruito dagli uomini della Questura attraverso le immagini delle videocamere esterne del locale, è finito a terra per i colpi inferti dalle due ragazze, mentre il 21enne lo tratteneva stringendogli le mani attorno al collo. Una ferocia inspiegabile che è valsa la pesante accusa di tentato omicidio per il 21enne e la maggiore delle due sorelle.