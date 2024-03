Allerta sull’Antimedale in serata per il Soccorso Alpino

E’ successo questa sera, alle 19.30 circa

I due scalatori erano impegnati lungo la via Stelle Cadenti sul’Antimedale

LECCO – Allertati i soccorsi questa sera sull’Antimedale per due scalatori impegnati lungo la via Stelle Cadenti. Alle 19.30 circa, si è mobilitata la macchina dei soccorsi, con l’arrivo in zona dei volontari del Soccorso Alpino della Stazione di Lecco (XIX Delegazione Lariana).

Inizialmente i due scalatori, in contatto con i volontari del Soccorso Alpino, hanno riferito di non essere in difficoltà e di poter scendere in autonomia. Tuttavia, nel completare la discesa in corda doppia le manovre si sono complicate e si è reso necessario l’intervento dei volontari già presenti sul posto, i quali, una volta raggiunti i due, li hanno calati in sicurezza a terra.