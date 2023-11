Alluvione in Toscana: in aiuto anche i Vigili del Fuoco di Lecco

Squadra inviata a Prato con mezzo fuoristrada e idrovora

Da inizio emergenza risultano 4.750 gli interventi dei pompieri

LECCO – Anche i Vigili del Fuoco di Lecco a sostegno dell’alluvione in Toscana: il comando ha inviato una squadra a bordo di mezzo fuoristrada e idrovora per portare soccorso nelle zone più colpite, andando a rinforzare il comando dei Vigili del Fuoco di Prato.

Da quando l’emergenza è iniziata, complice l’ondata di maltempo che ha interessato nei giorni scorsi tutto il territorio regionale, risultano 4.750 gli interventi dei pompieri. Particolarmente colpite le province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato. Le squadre operative sono attualmente impegnate per la ricerca dispersi, la messa in sicurezza di zone colpite da frane e smottamenti, in operazioni di prosciugamento di aree allagate e per assistenza alla popolazione.

Oggi il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale è formato da 548 unità che stanno operando nei soccorsi con 125 automezzi.