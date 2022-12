Ancora una mattinata di caos e code sulla ‘vecchia’ Lecco-Ballabio

Traffico fermo all’alba a causa dei mezzi pesanti sia in salita che discesa

Situazione sbloccata in mattinata ma ancora sono forti i disagi per chi viaggia

LECCO – Un’altra giornata da dimenticare tra Lecco e Ballabio: ancor prima dei chiarori del giorno, il traffico si è ritrovato bloccato sulla vecchia strada. La causa sarebbe stata la partenza anticipata di diversi mezzi pesanti che si sono mossi ben prima delle 7, orario in cui inizia l’attività dei movieri a regolare il transito dei camion.

Il risultato? Senza nessuno a dirigere la viabilità, tir in salita e in discesa si sono incrociati sul percorso bloccando la circolazione per circa una ventina di minuti. Erano da poco passate le 6 e il traffico già nel caos.

Disagi si stanno protraendo ulteriormente, anche dopo l’arrivo dei movieri, con forti incolonnamenti, in particolare per chi da Ballabio scende verso Lecco. Ripercussioni evidenti anche sulla viabilità cittadina. A San Giovanni è stato spento il semaforo di Corso Monte Santo e due agenti della Polizia Locale regolano direttamente la viabilità all’incrocio.