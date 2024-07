Ancora violenza in Piazza Diaz, coinvolti due giovanissimi

Calci e pugni tra due giovanissimi mercoledì sera verso le 19

Testimone della scena, insieme a tanti altri pendolari appena scesi dal treno, il consigliere comunale Filippo Boscagli che ha chiamato la Polizia

LECCO – Ancora scene di violenza in pieno centro città: mercoledì sera verso le 19 due giovanissimi sono stati visti picchiarsi in Piazza Diaz, di fronte al Comune e alla stazione.

Tra i testimoni dell’ennesima scena di degrado il consigliere comunale Filippo Boscagli (FdI) appena rientrato a Lecco in treno. “Uscito dalla stazione insieme a tanti atri pendolari ci ritroviamo davanti questa scena da Venezuela – ha detto, sconfortato – due giovani, avranno avuto massimo 16 anni, che se le davano di santa ragione: pugni in faccia, calci, urla, scende veramente brutte. Intorno a loro gruppetti di altri giovani che un po’ li incitavano, un po’ li dividevano, un po’ guardavano e basta. Una donna ha iniziato a urlare che avrebbe chiamato la Polizia se non l’avessero smessa”.

A chiamare le forze dell’ordine è stato Boscagli stesso: “Quando sono arrivate però era già tutto finito”. Non è la prima volta che purtroppo si registrano scene simili in questa zona della città: “Di fronte al Comune, in pieno centro, veramente il posto peggiore in assoluto dove vedere certe cose” ha detto Boscagli.

Da circa due settimane, dopo i reiterai episodi di violenza e degrado tra via Cavour e Piazza Diaz, il Comune ha rinforzato i controlli e i passaggi della Polizia Locale in zona, proprio per fare da deterrente a certi tipi di comportamenti, soprattutto nelle ore diurne. Nemmeno la presenza della divisa però sembra placare alcuni soggetti.

L’episodio di ieri sera segue di pochi giorni una rissa notturna a colpi di bottiglie avvenuta in lungolago tra due giovani, uno dei quali, 24 anni, era stato soccorso in codice giallo per le ferite riportate.