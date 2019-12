Auto danneggiata, il colpevole si ‘costituisce’ dopo il ‘tamtam’ sui social

L’appello era stato lanciato dai proprietari che avevano ritrovato l’auto danneggiata fuori casa

Grazie alla condivisione sui social l’autore del danno si è ‘costituito’

LECCO – Si erano ritrovati l’auto, parcheggiata fuori casa, in via Stelvio, danneggiata e subito avevano lanciato un appello per cercare di risalire all’autore del sinistro che si era dileguato subito dopo il fatto.

Un appello lanciato anche da LeccoNotizie.com (qui l’articolo), condiviso sui social network e che non è caduto nel vuoto, come appreso proprio oggi, giovedì, dai proprietari dell’auto danneggiata: “L’autore del danno si è ‘costituito’ – hanno fatto sapere – siamo stati contattati dalla sua assicurazione. Ovviamente siamo contenti che la vicenda abbia avuto esito risolutivo, non era scontato”.

“Resta comunque un po’ di amaro in bocca per l’atteggiamento e i messaggi di molte persone sui social – hanno detto i proprietari dell’auto – sotto i post non sono mancati commenti davvero inopportuni, qualcuno è arrivato persino a dire che il danno lo avevamo fatto noi andando contro un palo. Tutte insinuazioni per fortuna smentite dall’esito della vicenda con l’autore del danno che deve aver ripensato a quanto fatto e ha deciso di contattarci tramite la sua assicurazione per rimediare” hanno concluso.