Belledo, ribaltamento nella notte: soccorso un 33enne

Lo schianto intorno alle 3 della notte in via Tonio da Belledo

Un ferito trasportato in codice giallo in ospedale

LECCO – Incidente stradale nella notte in via Tonio da Belledo: intorno alle 3 della notte una vettura ha sbandato ribaltandosi sulla carreggiata.

Soccorso il 33enne che era a bordo dell’auto, trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco dall’ambulanza della Croce Rossa. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per assistere i sanitari, i carabinieri per rilevare il sinistro e il soccorso stradale per rimuovere il mezzo incidentato dalla strada.