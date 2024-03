Bivacco abusivo nell’ex Inpdap, blitz delle forze dell’ordine

L’intervento questa mattina coordinato dalla Questura

Nell’agosto dello scorso anno presso lo stabile, oramai in disuso da anni, era stato trovato il corpo senza vita di un senzatetto

LECCO – Blitz delle forze dell’ordine questa mattina, martedì, presso l’ex Inpdap in via Aspromonte. Stando a quanto appreso l’intervento sarebbe scaturito dalla segnalazione di alcuni residenti che avrebbero visto alcuni individui entrare nello stabile, oramai in disuso da anni, durante la notte e lasciarlo in tarda mattinata.

Nel corso del sopralluogo le forze dell’ordine avrebbero sorpreso e allontanato tre persone che verosimilmente utilizzavano i locali come bivacco notturno. Per accedervi avevano divelto la porta di entrata.

In posto sono intervenuti gli uomini della Questura e in supporto la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.

Non è purtroppo la prima volta che lo stabile viene utilizzato dai senzatetto come dimora provvisoria. Lo scorso agosto un uomo era stato trovato senza vita. Qui un tempo c’era un complesso commerciale affacciato sul lago e sulla passeggiata pedonale tra Ponte Vecchio e Ponte Nuovo, mentre negli uffici sovrastanti aveva trovato spazio la sede dell’Inpdap. Un posto che ha vissuto tra gli anni ’90 e la prima decade degli anni 2000, poi negozi e attività piano piano si sono trasferite altrove e anche l’Inpdap ha cambiato sede dopo esser stato assorbito dall’Inps nel 2012.

Da anni oramai la zona è abbandonata e in stato di degrado: per evitare l’accesso a persone senza fissa dimora erano anche state posizionate delle inferriate a chiusura dei corridoi che separavano i negozi.