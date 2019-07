Cade da un’impalcatura, paura per un operaio alla materna di Santo Stefano

Operaio cade da un’impalcatura alla scuola materna di Santo Stefano

Fortunatamente l’uomo, 42 anni, non sarebbe in pericolo di vita

LECCO – E’ stato trasportato in ospedale l’operaio che questa mattina, martedì, caduto da un’impalcatura nella scuola materna statale del rione di Santo Stefano.

L’allarme è scattato intorno alle 11.30, l’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio e l’automedica hanno subito raggiunto la scuola situata in via Aldo Moro.

L’uomo, insieme ad altri colleghi di un’impresa, stava effettuando alcuni lavori di manutenzione quando è caduto dall’impalcatura mobile. Il 42enne non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato in ospedale in codice giallo.