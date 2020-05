Castello ricorda Chiara, in tanti al rosario nel campo dell’oratorio

Familiari e tanti amici riuniti in preghiera per ricordare Chiara Papini, uccisa da un’auto mentre attraversava la strada

Il rosario, nel campo dell’oratorio di Castello, trasmesso anche su ‘Zoom’. Lunedì 25 maggio si terranno le esequie

LECCO – La comunità di Castello si è stretta nel ricordo di Chiara Papini, la 19enne travolta e uccisa da un’auto lo scorso mercoledì in via Papa Giovanni XXIII.

L’abbraccio ‘simbolico’ alla giovane lecchese si è tenuto nel campo dell’oratorio di Castello dove questa sera, venerdì, è stato recitato il rosario alla presenza della famiglia e di tanti, tantissimi giovani. “Non posso credere che la mia Chiara era tutto questo. Grazie a tutti di essere presenti, la mia Chiara vive in tutti voi” ha detto, commossa, la mamma di Chiara, Maria, accompagnata da papà Gianfranco e dal fratello Fabio.

Il momento di raccoglimento è avvenuto nel pieno rispetto delle normative Covid: nel campo da calcio hanno preso posto, mantenendo le distanze di sicurezza, i familiari e i giovani amici di Chiara, in quello da basket, invece, le persone più anziane.

Tutti con mascherina e un lumino in mano, lontani ma uniti nella preghiera e nel ricordo della giovane, in un dolore profondo che fatica a trovare consolazione. In tempi di emergenza sanitaria e limitazioni gli amici che hanno organizzato il rosario hanno pensato anche a chi non ha potuto presenziare fisicamente per motivi di sicurezza (il limite massimo di presenza è stato fissato a 250 persone), trasmettendo la diretta su ‘Zoom’.

Lunedì alle 14.30, sempre nel campo dell’oratorio di Castello, si terranno i funerali di Chiara.