Coronavirus e controlli, otto le persone sanzionate martedì

Anche nella fase 2 proseguono le verifiche

Controllati anche 377 esercizi commerciali

LECCO – Sono state 8 le persone sanzionate ieri, martedì 5 maggio, per non aver rispettato le norme relative alle restrizioni degli spostamenti per contrastare l’epidemia di coronavirus. I risultati di una nuova giornata di dei servizi di controllo svolti dalle Forze di polizia nel territorio provinciale parla di un totale di 873 persone controllate. Sotto osservazione anche 377 esercizi commerciali per nessuno di questi sono state riscontrate irregolarità.