Coronavirus, Fontana: “Positiva al test una mia collaboratrice: andrò in quarantena per 14 giorni”

L’annuncio poco fa durante una diretta su Facebook

In autoisolamento per 14 giorni tutto lo staff e il governatore della Lombardia Attilio Fontana

MILANO – “Una collaboratrice del mio staff è risultata positiva al Coronavirus. Questo comporterà per me e la mia squadra, come per tutti, un periodo di auto-quarantena di 14 giorni”. E’ il messaggio lanciato questa sera, mercoledì, poco dopo le 21.30 dal governatore Attilio Fontana. Il numero uno del Pirellone ha scelto infatti una diretta Facebook per comunicare al più ampio numero di persone possibili la notizia alla base dell’annullamento della conferenza stampa in programma questo pomeriggio, alle 18.30, negli uffici regionali. “Una mia stretta collaboratrice, che stimo e con cui collaboro da anni, è risultata positiva al test del Coronavirus – ha detto con assoluta calma – . Anche noi, che facciamo parte della stessa squadra, siamo stati quindi sottoposti ad un test per accertare le nostre condizioni: la notizia è positiva, per ora non ho contratto alcun tipo di infezione. Per cui possiamo continuare a lavorare, a combattere la battaglia che stiamo combattendo per evitare la diffusione di questo virus”.

Ma per Fontana, così come per qualsiasi cittadino, valgono le prescrizioni e le limitazioni dell’istituto superiore della sanità. “Vivrò nelle prossime due settimana in una sorta di autoisolamento, per preservare tutti quelli che vivono come me o lavorano con me». Fontana aggiunge: “Oggi ho passato la giornata indossando la mascherina, e continuerò a farlo, così se mai dovessi positivizzarmi eviterò che qualcuno possa essere da me contagiato». In Lombardia, come sottolinea lo stesso Fontana, «purtroppo i numeri stanno aumentando ancora, non in maniera drammatica, ma c’è ancora qualche ulteriore situazione di persone che hanno contratto il virus”.