Coronavirus. Misure più strette in Lombardia? Fontana: “Proposte inviate al Governo”

Le proposte sono state concordate con i sindaci

“Misure che riteniamo indifferibili sulla base dei dati scientifici”

LECCO – “Abbiamo inviato al Governo le proposte concordate con i sindaci relative a ulteriori misure di contenimento della diffusione del Coronavirus”. Lo comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“Il documento – prosegue Fontana – contiene il dettaglio di quelle che sono le iniziative che consideriamo indifferibili sulla base dei dati scientifici in nostro possesso e già comunicati ieri pomeriggio al Governo, nel corso della riunione con i ministri Boccia e Speranza e con i presidenti delle Regioni, oltre che all’Istituto Superiore di Sanità”.

Una nota che arriva dopo le parole pronunciate dal premier Conte nella mattinata di oggi, 11 marzo, che in conferenza stampa aveva detto: “Non c’è nessuna chiusura del Governo riguardo all’adozione di misure più restrittive in Lombardia e nelle province che ne faranno richiesta”.