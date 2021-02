In mattinata due incidenti in SS36 e a Ballabio, all’ora di pranzo scontro tra auto sulla nuova Lecco Ballabio

Fortunatamente nessun ferito grave

LECCO – Domenica di lavoro per i soccorritori a causa di alcuni incidenti sulle strade lecchesi.

Questa mattina intorno alle 10 un uomo di 42 anni è stato soccorso, fortunatamente in condizioni non gravi, sulla Statale 36 dopo una caduta da moto. L’incidente è avvenuto in direzione nord tra Cibrone e Costa Masnaga. L’uomo è stato trasportato all’Ospedale di Erba dalla Croce Verde di Bosisio intervenuta sul luogo.

Poco dopo, prima delle 11, i soccorsi sono intervenuti a Ballabio lungo la Sp62 per un incidente avvenuto tra un’auto e una moto. Sul posto si sono portati i volontari della Croce Rossa di Ballabio e l’automedica che hanno soccorso un giovane di 22 anni, soccorso in codice verde all’Ospedale di Lecco con un trauma ad una gamba.

All’ora di pranzo, verso le 13, un altro incidente, anch’esso senza gravi conseguenze, è accaduto sulla nuova Lecco-Ballabio in direzione Ballabio. Coinvolte due auto e due persone di 74 e 77 anni, raggiunte e soccorse da un’ambulanza di Lecco Soccorso.