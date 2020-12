Due valanghe in Grignetta, sfiorati alcuni escursionisti: “Fate molta attenzione”

Soccorso Alpino impegnato sul posto per dissuadere la gente dalla salita

Code sulla strada provinciale 62 per i turisti che stanno raggiungendo le località della Valsassina

LECCO – Due piccole valanghe nella mattinata di oggi, domenica 13 dicembre, in Grignetta. Una si è staccata all’imbocco del canale Caimi, mentre l’altra all’inizio della cresta Cermenati, il sentiero più battuto per raggiungere la cima. E proprio questa seconda slavina, staccatasi proprio nella prima parte del sentiero, dove sono collocate delle catene per agevolare il passaggio su un sasso, ha sfiorato alcuni escursionisti fortunatamente senza gravi conseguenze se non la perdita dei bastoncini da trekking.

Sul posto si sono portati i tecnici del Soccorso Alpino che, viste le condizioni di particolare pericolo, stanno cercando di dissuadere gli escursionisti dall’intraprendere la salita informandoli sul pericolo valanghe. Alcuni, però, sono già saliti nella prima mattinata perciò l’appello è quello di prestare la massima attenzione. Fermate anche due persone che volevano percorrere la Direttissima.

Già venerdì era stato il capostazione del Soccorso Alpino Valsassina Valvarrone Alessandro Spada a invitare tutti alla massima prudenza.

E intanto sulla strada provinciale 62 e sulla nuova Lecco-Ballabio si sono già formati rallentamenti e code per la quantità di persone che stanno raggiungendo le località della Valsassina per sfruttare la bella giornata di sole dopo oltre un mese di lockdown.